Cambé fará cadastro para doar ração para cuidadores de cães e gatos

A secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) abrirá cadastro para ONGs e cuidadores de cães e gatos vulneráveis receberem a doação de ração, utensílios e medicamentos através do Programa Cãobé. O prazo começa nesta sexta-feira (5) e vai até o próximo dia 19, beneficiando entidades ou protetores que cuidam de, no mínimo, dez animais. As inscrições devem ser feitas na sede da secretaria, localizada na rua Francisco Delgado Sanches, 189. O horário de funcionamento é das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Documentos necessários





ONGs, entidades e pessoas jurídicas devem apresentar, no momento da inscrição: cópia dos documentos de constituição da empresa, cópia dos documentos pessoais do presidente da entidade, cópia do comprovante de endereço do local do abrigo dos animais, e três fotos do ambiente onde os animais ficam acolhidos.



Publicidade





Já cuidadores ou pessoas físicas precisam apresentar cópia de documentos pessoais do responsável, cópia do comprovante de residência, cópia do comprovante de residência do local onde os animais serão abrigados (caso seja diferente da moradia do cuidador), e três fotos do local onde os animais ficam acolhidos.







Após o cadastramento, a Prefeitura fará uma verificação de condições ambientes e de cuidado onde os animais ficam. Caso seja atestada alguma irregularidade, ou algo não esteja de acordo, o cadastro pode ser rejeitado.







O Cãobé promove a distribuição de itens desde o fim do ano passado. Foram investidos R$ 100 mil com a doação de mais de nove mil quilos de ração premium, e também medicamentos para tratamentos de problemas mais básicos como vermífugos, anti-inflamatórios e antiparasitários. 32 protetores independentes e duas ONGs se cadastraram na etapa, com doação sendo destinada para atender 510 gatos e 452 cães. A Prefeitura ainda contratou a primeira veterinária da história para ajudar no programa.





LEIA TAMBÉM: