CastraPet Paraná percorre 17 cidades em novembro; confira a agenda

O Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos, CastraPet Paraná, inicia as atividades deste mês nesta sexta-feira (5) em Japira, no Norte Pioneiro. Até o final do mês, mais de 2.700 pets são aguardados em 17 municípios para receberem o procedimento gratuitamente.

No mês passado, 884 animais foram atendidos pelo programa em sete cidades. O CastraPet Paraná é um programa da Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo), com apoio das prefeituras municipais. Somadas as duas fases programa, foram investidos R$ 4,9 milhões para atender 125 municípios. Até o momento, 7.474 animais foram atendidos pelos veterinários do CastraPet Paraná.

“Este é um programa de saúde única, com a promoção da saúde animal, humana e do meio ambiente. Muitas doenças são provenientes da relação do homem com o animal e a esterilização é uma maneira de garantir a saúde e o bem-estar animal e humano”, destaca o secretário da pasta ambiental, Márcio Nunes.





É importante que os tutores respeitem a orientação de jejum absoluto (comida e água) do animal antes da cirurgia, por pelo menos oito horas. Isso é fundamental para que a esterilização aconteça com segurança, assim como a recuperação da anestesia.

Além disso, após o procedimento, o tutor recebe orientações sobre cuidados necessários pós-cirúrgicos e medicação. Os pets recebem, ainda, um microchip que contém dados para identificação no caso de fuga ou roubo do animal.





Como participar





Os cidadãos interessados devem entrar realizar uma inscrição junto à prefeitura. Devido ao número limitado de vagas, as condições de participação variam de acordo com o critério estabelecido pela administração municipal.





Confira as datas do CastraPet neste mês:





- Japira (dia 5)





- Sapopema (dias 8 e 9)





- Ventania (dias 9 a 11)





- Curiúva (dias 11 e 12)





- Santo Antônio da Platina (dias 12 a 14)





- Candói (dias 14 e 15)





- Guapirama (dia 16)





- Conselheiro Mairinck (dia 17)





- São Jorge d’Oeste (dias 17 e 18)





- Quatiguá (dia 18)





- Carlópolis (dia 19)





- Renascença (dias 20 e 21)





- Wenceslau Braz (dia 20)





- Sengés (dia 21)





- Capitão Leônidas Marques (dias 23 e 24)





- Salto do Lontra (dias 26 e 27)





- Planalto (dias 29 e 30)