CastraPet prevê esterilizar 463 cães e gatos no Norte Pioneiro

Mais três municípios do Norte Pioneiro do Estado receberão o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos – CastraPet Paraná. A expectativa é de atender 463 animais até o final deste mês. A ação é promovida pela Sedest (Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo), em parceria com os municípios, que fazem o cadastro das famílias beneficiadas.

As cidades que recebem o programa são Nova América da Colina (dias 19 e 20), Cornélio Procópio (22 a 25) e Bandeirantes (27 e 28). No último final de semana, cerca de 116 animais foram atendidos no município de Primeiro de Maio.

O procedimento é gratuito para as famílias cadastradas no programa. O objetivo é atender pessoas de baixa renda e instituições que acolhem animais em situações de vulnerabilidade.





Este é o segundo ciclo do programa, que contempla 80 municípios, com investimentos de R$ 2,5 milhões, provenientes de emendas parlamentares. Até o momento, mais de 6.800 animais em 44 municípios já foram atendidos pelos veterinários do CastraPet. No primeiro ciclo, 15 mil animais passaram pela esterilização em 45 municípios, com recursos da ordem de R$ 2,4 milhões.

As esterilizações são realizadas dentro do castramóvel, veículo equipado com centro cirúrgico, sala de recuperação, sala de preparo, autoclave, aparelhos de anestesia, monitor multiparamétrico, entre outros. Após as cirurgias as famílias recebem gratuitamente o medicamento para a recuperação dos pets, além de um microchip eletrônico de identificação do animal.





Orientações





Ao levar o pet para a cirurgia o tutor recebe orientações pós-cirúrgicas e sobre cuidados necessários, remédios para a recuperação do animal, como antibióticos, entre outras. Para o procedimento, os animais devem estar em jejum absoluto (comida e água) de oito horas. Isso é fundamental para que a esterilização aconteça com segurança, assim como a recuperação da anestesia.





Isncrições em Guapirama





No município de Guapirama, no Norte Pioneiro, a prefeitura está cadastrando as famílias interessadas em participar do programa. São 121 vagas disponíveis no município. A inscrição gratuita dos pets pode ser feita na próxima sexta-feira (22). As cirurgias estão agendadas para o dia 16 de novembro.