Como as mudanças de estação influenciam na troca de pelo nos pets

A primavera está chegando e se você tem pet em casa, já deve ter percebido que aumentou a queda de pelo dos animais. Cães e gatos fazem duas trocas sazonais. Elas deveriam ocorrer na primavera e no outono, mas devido ao clima tropical do país e estações do ano não tão definidas, os pets podem perder pelo o ano todo. Mas há um aumento nos meses de abril e maio, e setembro e outubro.