Londrina terá ação educativa com crianças para combater a violência contra animais

A Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) promove, em parceria com a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), uma ação educativa para sensibilizar o público sobre a importância do respeito e cuidado com os animais. A atividade irá ocorrer nesta sexta-feira (12), às 15h30, na Praça Pedro Pezzarini, no bairro Igapó, região sul. Essa iniciativa compõe a programação da campanha Abril Laranja, definindo o mês como voltado à prevenção contra a crueldade animal.





O encontro terá a participação dos alunos do 1º ano da Escola Municipal Andrea Nuzzi, em um local de interação com a natureza como forma de ocupar espaços públicos e incentivar o desemparedamento escolar.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A coordenadora da escola, Louana Castro, apontou a importância de conscientizar as crianças quanto aos cuidados com animais. “Essa ação da Sema veio para acrescentar muito na vida dos alunos, pois a maioria deles tem animais em casa e isso vai ajudá-los a ter mais responsabilidade com essas vidas”, disse. A escola também possui um projeto de conscientização, onde os alunos do 1º ano aprendem cuidados com pequenos animais, cuidando de abelhas sem ferrão e cultivando jardim para elas.





Este momento será aberto com uma roda de conversa com a assessora médica veterinária da CMTU, Fernanda Dias, que responderá perguntas elaboradas previamente pelos alunos, a partir de discussões sobre o tema realizadas em sala de aula. “Ações educacionais como essa são de suma importância, pois trabalham na área da prevenção, buscando a conscientização para agir antes da prática”, ressaltou Dias. Serão também apresentadas orientações e esclarecimentos sobre cuidados básicos, alimentação adequada e posse responsável, além da importância da castração. Para auxiliar na experiência, haverá a presença de um cachorrinho, com o qual os participantes poderão interagir, incentivando o respeito aos animais.

Publicidade





Após isto, a contadora de histórias Flavia Harue narrará um conto sobre a importância da empatia e amor pelos animais, transmitindo valores de respeito e responsabilidade para as crianças. Haverá também uma oficina de confecção de dobradura de cachorro, servindo como registro do encontro. Assim, por meio de diferentes atividades e ações, o Abril Laranja busca se consolidar como um momento de reflexão e engajamento em prol da proteção e bem-estar dos animais.





“A ação foi pensada nas crianças porque elas são o maior público atendido pela Secretaria, além de terem um grande potencial de transmitir as informações que aprendem para seus familiares”, afirmou o professor da assessoria de Educação Ambiental da Sema, Valdir de Oliveira.

Publicidade





Tanto no projeto Descobrindo o Parque quanto no Biblioteca Móvel, que são atividades realizadas o ano todo pela Sema, será aberto um espaço de reflexão sobre o Abril Laranja, ressaltando também os cuidados com animais silvestres para evitar doenças.





Como denunciar





Caso presencie alguma ação de maus tratos a animais, faça sua parte e denuncie. O processo pode ser feito através do formulário no link https://portal.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=70.