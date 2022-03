Veja as atividades equestres programadas para a ExpoLondrina

A diretoria de Atividades Equestres da Sociedade Rural do Paraná preparou uma agenda repleta de atividades esportivas e de divulgação de raças durante a ExpoLondrina. Estão confirmadas as participações das raças Crioulo, Quarto de Milha, Mini-Horse, Bretão, Friezian, Lusitano. Além dos equinos, estarão no parque Muares e Asininos. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Já a partir do primeiro dia – em 1 de abril – será aberta a Feira do Cavalo Bretão e Convidados, com apresentações nas carruagens e nas selas, o que sempre atrai a atenção dos visitantes pela beleza dos animais e singularidade das exibições. Além da raça Bretã, também participa a raça Friezian. A feira será de 1 a 3 de abril. Também haverá um estande da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Bretão, para mais informações sobre as caraterísticas dos animais.

Ainda no primeiro final de semana (dias 1, 2 e 3), haverá o show do Cavalo Lusitano, na pista central, por volta das 18h30; e na Pista coberta Familia Romanelli, a tradicional Prova de Laço em prol do Hospital do Câncer (dias 2 e 3). A diretora de Atividades Equestres da SRP, Roberta Garbelini Gomes Zanin, informa que dentro da Prova de Laço será realizada a prova ETR (Elite Team Roping), no final da tarde de sábado (2 de abril) em que profissionais do esporte terão a oportunidade de mostrar suas habilidades.



Mini-Horse





Os tão admirados Mini-Horse (ou minicavalos) também já estarão no Parque Ney Braga, onde acontece a ExpoLondrina, nos primeiros dias do evento. Além de exposição, os animais entrarão em pista para julgamento de 1 a 3 de abril.

Simpósio de Equideocultura





O Simpósio de Equideocultura está agendado para a manhã do dia 3 de abril, com discussões técnicas sobre clínica, reprodução, terapias alternativas, bem-estar animal e tudo mais relacionado às atividades equestres.

O evento será aberto às 8 horas, no Recinto Milton Alcover, com a realização das seguintes palestras, a partir das 8h30: “Produção de Embriões In Vitro pela Técnica de ICSI”, com a médica veterinária Perla Fleury (Mogi Mirim-SP); Boas Práticas para o Bem-Estar dos Equinos nos Eventos de Concentração Animal”, com o médico veterinário César Fabiano Vilela (Americana-SP), “Ozônio Terapia em Equinos”, com a médica veterinária Maristela de Cássio Lopes (Palotina-PR); “Principais Aspectos da Diarreia em Potros”, com a professora Priscila Fajardo Valente Pereira (Londrina-PR).

O Simpósio é coordenado pela diretora de Atividades Equestres da Sociedade Rural do Parná, Roberta Garbelini Gomes Zanin. As inscrições estão abertas e custam R$ 70,00. Informações sobre como proceder pelo fone (43) 9.9607-3658.



Prova dos Três Tambores





E fechando a programação, será realizada a Prova de Três Tambores, que é uma prova oficial da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, dias 8 e 9 de abril, a partir das 8 horas. A prova será realizada pelo Centro de Treinamento Wilson de Oliveira, que integra o complexo hípico da Sociedade Rural do Paraná.





