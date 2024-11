Em Londrina, escoteiros promovem campanha de doação de ração e produtos de higiene pet

Uma campanha de doação de ração, sachês e produtos de higiene pet está sendo promovida pelo Grupo Escoteiro Andrômeda, Alcateia Flor Vermelha e Bombeiro Cabo Alves. O objetivo é entregar as doações para os protetores de animais e ongs.





Durante a semana, interessados deverão entregar as doações nos seguintes postos de coleta: na sede do Grupo Escoteiro, que fica na rua Tarcisa Kikuti, 219, no conjunto Cafezal 4 ou na Cajá Pet, rua Lourdes Martins Martinelli, 432, jardim Oriente, em Londrina.

PALESTRA CÃES E COMPAIXÃO





O Grupo Escoteiro Andrômeda promove neste sábado (16), a palestra “Cães e Compaixão: como compreender e ajudar nossos amigos peludos”, às 14h, no Centro de Formação da Guarda Municipal, localizado na rua Cristina Jorge, 450, jardim San Izidro, em Londrina.

A palestra será ministrada pelo Cabo Alves, do Corpo de Bombeiros. As inscrições podem ser feitas através do link: https://forms.gle/8Rwp6NScZkLCSjXS6





Interessados em participar da campanha, podem também levar a doação de ração, sachês e produtos de higiene PET na palestra de sábado.





Demais informações, entrar com contato com Adriana Fonseca, pelo telefone (043) 9-9983-0567





