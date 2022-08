Estudos apontam que gatos possuem inteligência aguçada e são capazes de “estudar” os humanos

Humanos “adestrados” pelos gatos



Você já se perguntou como o seu gato te vê?







De acordo com alguns especialistas, os gatos se relacionam e se comportam com as pessoas de maneira idêntica (ou muito similar) à que se comportam com outros gatos.





Os bichanos são animais suficientemente inteligentes e sensíveis para aprender ordens ou truques, ou saber como conseguir ou pedir algo para seus "humanos favoritos", com certas ações ou sons.

Publicidade

Publicidade





No entanto, nossas diferenças (entre homens e gatos) não serão suficientes para condicionar seu comportamento em relação a nós ou fazer com que nos tratem de forma totalmente diferente de seus semelhantes.





Por isso, seu gato acha que você também é um gato. “Quando seu pet te dá uma lambida, está apresentando uma conduta social, considerando-o do grupo social dele, como se você fosse um gato. É uma conduta positiva, que manifesta a existência de um bom vínculo entre você e o seu bichano”, conta.