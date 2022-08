Dia do Gato: 5 cuidados que todo tutor deve ter com seu gatinho

Nesta segunda-feira (8) é comemorado o Dia Internacional do Gato, que busca conscientizar sobre os melhores cuidados com os felinos. Atualmente, no Brasil, são mais de 24,7 milhões de gatos e o número vem crescendo cerca de 3% ao ano, rumo à liderança no universo pet, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) de 2019. Continua depois da publicidade E quem tem gato pode confirmar: os bichanos conquistam cada dia mais os humanos! São uma excelente companhia para quem deseja conviver com um pet fascinante e divertido. No entanto, necessitam dedicação e atenção permanente com sua saúde e bem-estar. “Quem está interessado em ter um gato em seu lar, deve ter em mente que é um compromisso para toda a vida. Os animais sentem dor, medo, saudade, alegria e tristeza, são parte da família e precisam de amor e cuidados”, afirma Flavio Silva, médico-veterinário e supervisor de capacitação técnico-científica da PremierRpet.

O profissional dá algumas dicas fundamentais para garantir a saúde física e mental, a segurança e o bem-estar dos gatos.

1. Castração é essencial



A castração traz muitos benefícios para a vida do pet. Aumenta a expectativa de vida, elimina os cios e a reprodução indesejada, reduz a probabilidade de doenças no sistema reprodutor e ainda torna o comportamento do felino mais amistoso com outros pets e humanos. Com a castração, eles podem parecer mais preguiçosos, por isso é muito importante uma alimentação adequada para evitar que ganhem peso. O tutor deve consultar um médico-veterinário para saber qual o momento certo de castrar.



2. Lugar de gato é em casa



As famosas “saidinhas” são um verdadeiro perigo para os gatos. Ao ter contato com outros animais, o pet pode contrair várias doenças, não achar o caminho de volta para casa e, no caso das fêmeas não castradas, engravidar. Uma boa opção para os tutores é investir em um enriquecimento ambiental com arranhadores e brinquedos, por exemplo, para deixar o local em que o animal vive cada vez mais interessante. Não se esqueça que o lugar mais seguro para o melhor amigo é o seu lar.



3. Alimentação de alta qualidade



Gatos são carnívoros estritos, por isso um alimento à base de proteína animal é fundamental para o desenvolvimento muscular, de pele e pelos, além do bom funcionamento e harmonia fisiológica. A alimentação também deve levar em conta o estilo de vida do gato, faixa etária, se o animal é ou não castrado e se tem alguma doença. Os alimentos de alta qualidade, e nas quantidades certas, proporcionam uma boa nutrição ao longo de toda a vida. Lembre-se: um gatinho bem alimentado é um gatinho mais saudável e feliz!



4. Vacinação em dia

A saúde do felino também deve ser levada em conta. Assim como os humanos, os animais de estimação também estão sujeitos a doenças e podem ser protegidos com vacinas e vermífugos. A polivalente e a antirrábica são as principais vacinas e devem ser aplicadas nos gatos, independentemente da idade ou perfil. Porém, alguns pets podem precisar de outras vacinas, dependendo do comportamento e do local onde vivem. Consulte sempre o médico-veterinário.



5. Espaço adequado e acolhedor