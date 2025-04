IAT resgata falcão peregrino ferido que percorreu 7,3 mil quilômetros desde os EUA

O IAT (Instituto Água e Terra) ajudou a resgatar um falcão peregrino (Falco peregrinus) ferido encontrado em um sítio em Nova Santa Rosa (Oeste). A ave foi avistada com a asa quebrada pelo proprietário do imóvel, que acionou a Prefeitura do município e o órgão ambiental para que prestassem os cuidados necessários.





Ele foi encaminhado na semana passada para a clínica veterinária da UFPR (Universidade Federal do Paraná) em Palotina, onde permanece sob tratamento antes da avaliação que vai definir se poderá retornar à natureza. A anilha encontrada na ave também revelou que o falcão é originário de Ocean City, cidade do Estado de Maryland, nos Estados Unidos, e viajou 7.300 quilômetros até chegar ao Paraná.





“Essa ação é um retorno muito positivo tanto em relação à colaboração com os municípios em resgates de fauna silvestre quanto para a eficiência da divulgação sobre os cuidados com a fauna, já que o proprietário sabia exatamente quem contatar para realizar a destinação adequada da ave. Fizemos um trabalho rápido e eficiente em uma situação em que o tempo é crucial. Agora, após o tratamento, vamos ver se conseguiremos devolver a ave à natureza”, explica o chefe do escritório regional do IAT em Toledo, Luiz Henrique Fiorucci, um dos coordenadores do resgate.





“É uma prova de que o sistema de amparo à fauna está funcionando no Estado, demonstrando que a população se sensibilizou e soube ajudar no resgate do animal, algo que ajuda muito na preservação da fauna silvestre”, destaca o professor da UFPR Anderson Luiz de Carvalho, responsável pelo tratamento do falcão.





Segundo o docente, a ave ter vindo de tão longe não é algo incomum, já que a espécie costuma migrar para a América do Sul durante o inverno no Hemisfério Norte em busca de alimento. No entanto, ressalta, a anilha (identificação) presente no animal é algo que chama a atenção.





“Esses animais costumam fazer ninhos em locais montanhosos, de difícil acesso para os pesquisadores fazerem o anilhamento, e por isso resgatar um que foi anilhado no ninho é muito importante. Por reunirem várias informações sobre as aves, as anilhas são essenciais para a conservação dos animais, e o resgate desse falcão é algo que foi recebido com muita alegria pelos pesquisadores dos Estados Unidos”, acrescenta o professor.





O Falco peregrinus é uma ave com ocorrência no mundo todo. Costuma medir entre 34 e 58 centímetros de comprimento, com uma envergadura de asas de 74-120 centímetros e peso de 330-1000 gramas (macho) e 700-1500 gramas (fêmea). Possui plumagem com tons de cinzento-azulado no dorso e asas, cabeça preta-cinza com “bigode” escuro e queixo branco, bico escuro com base amarela e patas amarelas com garras pretas riscada de negro na zona ventral.





O falcão é a ave mais rápida do mundo, podendo atingir 320 km/h em um mergulho. Essa velocidade é próxima a de um carro de Fórmula 1.