Morre Balltze, cão que se tornou conhecido por memes

Morreu na sexta-feira (18) o cão shiba Balltze, que ficou famoso pelo meme chamado "Cheems". Ele tinha 12 anos, morava em Hong Kong com a tutora Kathy.





De acordo com o post que anunciou a morte do pet, ele faleceu na manhã de sexta durante a última cirurgia de toracocentese. "Originalmente, queríamos providenciar quimioterapia ou outro tratamento possível para ele após esta operação, mas agora é tarde demais", afirma a tutora.

Ela pede: "não fique triste, lembre-se da alegria que Balltze trouxe ao mundo. Um Shiba Inu com um rosto redondo e sorridente conectando você e eu, ele ajudou muitas pessoas durante a pandemia e trouxe muita alegria para muitos de vocês, mas agora sua missão foi concluída. Acredito que ele está correndo livremente no céu e comendo muita comida deliciosa com seus novos amigos. Ele sempre estará dentro do meu coração. Espero que ele continue trazendo alegria para todos no mundo online, esse é meu único e humilde pedido".

Kathy finalizou agradecendo a equipe médica que ajudou Balltze nos últimos 6 meses.





O cãozinho tinha 707 mil seguidores, e um site oficial que vende produtos com a carinha simpática dele.





Segundo o site oficial, Balltze foi adotado quando tinha um ano. A mãe do pet achou que ele era fotogênico, e decidiu espalhar a fofura dele em um conta do Instagram em 12 de abril de 2015, em que registrava fotos diárias do humor do doguinho.