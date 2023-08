RBD lança single “Cerquita de ti"

Para celebrar o início da turnê, o RBD acaba de lançar o single “Cerquita de Ti”. A faixa é o primeiro lançamento do grupo desde o anúncio do reencontro “Soy Rebelde Tour”, que esgotou todos os ingressos em poucas horas depois do início das vendas. Com a música o RBD dá as boas-vindas aos fãs e comemoram o princípio das apresentações no dia 25 de agosto, em El Paso, Texas.





Ouça “Cerquita de Ti” aqui.





A música chega após o anúncio do show que encerra as atividades do grupo neste ano, no emblemático e histórico “Estádio Azteca” na Cidade do México, no dia 21 de dezembro.

"Cerquita de Ti" traz uma evolução e amadurecimento do grupo mexicano tanto como artistas quanto como compositores. A música combina o distintivo som pop do RBD com influências contemporâneas.

O single tem produção de Manuel Lara, coautor juntamente com Pambo, Nicole Horts, Ben Aler e pelo integrante do grupo Christopher Von Uckermann, e apresenta o grupo cantando em um beat dembow de forma emotiva, trazendo ritmo e sentimento em uma versão singular que faz referência ao reencontro do grupo.