Projeto leva cães nas escolas em Londrina

Ah, a química do amor. Para os amantes de animais, a companhia de um amigo de quatro patas é estimulante e prazerosa em qualquer ambiente. Mas qual seria o resultado se esse encontro acontecesse dentro da escola? A equipe da Diretoria de Bem-Estar Animal, da Sema (secretaria municipal do Ambiente) de Londrina foi atrás dessa resposta por meio do projeto EducaPet - Cães na Escola.



A ação é uma novidade dentro da Sema, segundo a professora Daniele da Costa, membro da equipe. Ela conta que a ideia tem como base experiências em outros países como no Reino Unido, onde a proposta é desenvolvida com gatos.

“Considerando que o gato demora muito mais tempo para se ambientar, a gente pensou nos cães que estão sob a tutela da Sema neste momento. Atualmente, são 33 gatos e 16 cães. Todos aptos a frequentar o ambiente escolar, assim como para adoção. Eles estão castrados, adestrados, desvermifugados e vacinados”, diz.





A iniciativa em Londrina tem como objetivo estimular o aprendizado dos estudantes, especialmente no desenvolvimento da leitura, partindo da sensação de bem-estar. “Estudos revelam que os benefícios na interação das pessoas com os animais impactam tanto a saúde física quanto emocional. Naqueles que gostam de animais, a presença deles reduz níveis de cortisol (hormônio do estresse) e ajuda a humanizar o ambiente”, conta a psicóloga Renata Graner.

