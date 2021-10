Saiba quais são os benefícios da interação entre criança e pets

Um animal de estimação enche a casa de alegria, e crianças que convivem com pets têm um grande amigo sempre por perto. Eles ajudam a diminuir a ansiedade e estimulam o desenvolvimento dos pequenos.

Estudos já apontaram que aqueles que convivem com pets tendem a ter autoestima mais elevada, se sentem menos sozinhos e costumam demonstrar mais empatia.

Confira sete razões para estimular essa convivência, de acordo com a Associação de proteção animal Patas Para Você:





1. Aumenta a autoestima - cachorros costumam ser carinhosos, e esse comportamento faz com que as crianças se tornem também mais afetivas. É uma troca de amor e companhia, o que contribui para o desenvolvimento e a melhora da autoestima

2. Promove a união familiar - todos os integrantes da casa se envolvem e dividem tarefas em torno do cão ou gato. E, ao asumir cuidados com o pet, a criança adquire responsabilidade





3. Combate o sedentarismo - levar o cachorro para passear ou procurar o gato pela casa faz com que a criança gaste energia, mesmo que sejam só alguns minutos por dia





4. Fortalece a imunidade - estudo realizado na Finlândia avaliou os primeiros meses de vida de 397 crianças nascidas de setembro de 2002 a maio de 2005 e constatou que as tinham contato com cães desde cedo apresentavam menos infecções no ouvido, entupimento de nariz e tosse. Na Suécia, outro estudo, com 650 mil crianças, apontou que aquelas que convivem com cachorros em casa têm menor probabilidade de desenvolver asma





5. Estimula a sociabilidade - pets facilitam a interação social no dia a dia. Eles podem preparar a criança para conviver com outras pessoas, especialmente no ambiente escolar





6. Combate a ansiedade infantil - uma pesquisa da Universidade da Flórida com cerca de 100 famílias que têm cachorros aplicou testes de fala e de lógica para as crianças, que foram escolhidas de forma aleatória para participar na companhia de seus pais, pets ou sozinhas. Aquelas que estavam com seus cães comportaram-se de forma mais tranquila e apresentaram menores níveis de estresse ao responder às questões. A convivência faz também com que elas se sintam menos solitárias





7. A rotina fica mais divertida - pets podem ajudar de forma positiva a distrair e divertir as crianças. Com os brinquedos certos, é possível facilitar ainda mais esse convívio





Além disso, um estudo realizado pela fabricante de alimentos Mars Petcare durante a pandemia mostrou que os pets reduzem o estresse das crianças durante a aprendizagem virtual e aumenta os níveis de energia e motivação.





De acordo com o levantamento, feito online com pais e professores que dão aula no Brasil para crianças entre 5 e 17 anos, a maioria dos entrevistados concordam que a interação com animais de estimação deve ser usada nas atividades escolares, quando apropriado.





Apesar dos pontos positivos, ter um animal de estimação implica dedicação e gastos. Como um integrante da família, o bichinho precisa atenção, carinho e cuidados com alimentação, saúde e lazer.





Antes de adotar um amigão, é preciso avaliar, por exemplo, se ele se encaixa na rotina da família e se o tutor terá tempo suficiente para o bichinho.