Projeto leva conscientização sobre bem-estar animal a alunos de escolas municipais de Londrina

A ação de Bem-Estar Animal da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) retoma nesta quarta-feira (12) uma série de palestras infantis voltada aos alunos do 4º ano da rede municipal de ensino, em Londrina. A primeira escola a ser atendida é a Escola Municipal Santos Dumont (Rua Michael Faraday, 94, Vila Industrial). A palestra, intitulada “Adoção responsável e cuidados básicos com animais de estimação”, começa às 9 horas.





As palestras fazem parte do projeto “Brigadinha”, que é realizado pela SME (Secretaria Municipal de Educação) em parceria com o BEA/CMTU, e tem por objetivo estimular as adoções de animais e ressaltar a importância de manter uma rotina de atendimento ao veterinário. Também trata das vacinas obrigatórias, prevenção de doenças, redução de transmissões de zoonoses e o controle populacional de animais.





Outro aspecto importante das palestras é o engajamento natural das crianças nos debates de temas sociais. A própria Secretaria de Educação induz discussões relevantes em salas de aula para que os alunos multipliquem as informações depois, nas famílias.





Segundo a médica-veterinária e palestrante Bruna Garcia, uma das responsáveis pelo serviço de Bem-Estar Animal da CMTU, o projeto é importante porque, além de promover a adoção responsável, “as crianças aprendem que adotar é um compromisso de longo prazo, que demanda tempo, recurso e dedicação”.





Garcia salientou que o mais importante do projeto é que o mesmo estimula, nas crianças, a importância do respeito pelos animais, cria conexão emocional “e ajuda a prevenir que futuros adultos os abandonem”. Ela, inclusive, vai levar em cada palestra um cãozinho para alegrar o ambiente e interagir com as crianças.

“Brigadinha”





O nome “Brigadinha” surgiu em 2022 a partir do projeto “Brigada Escolar”, da SME, que atende professores e funcionários das unidades escolares. No ano passado foram atendidas cinco turmas de três escolas. Na primeira etapa deste ano do “Brigadinha”, por sua vez, foram inscritas 14 escolas municipais (alunos entre 9 e 10 anos). No primeiro semestre serão sete unidades a serem visitadas: as escolas Santos Dumont, Padre Anchieta, Moacyr Teixeira, Moacyr Camargo Martins, João XXIII, Mari Carrera Bueno e Melvin Jones.





Leia também: