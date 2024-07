Uso de tapetes higiênicos para cães cresce no Brasil

O período de adaptação do pet para necessidades fisiológicas em ambientes internos pode ser bastante desgastante, tanto para os tutores quanto para os animais. Ou seja, ensinar o animal a fazer suas necessidades em locais específicos pode levar tempo e paciência. Uma das soluções criada pela indústria do setor, com uso crescente no Brasi, foram os tapetes higiênicos que têm se mostrado uma opção eficiente para facilitar esse processo, cada vez mais recomendados como parte dos treinamentos de higiene para cães.





Por isso, os fabricantes estão apostando em inovações e no uso de tecnologias como a inclusão de várias camadas de absorção e de materiais como carvão de bambu, que aumentam ainda mais a eficiência. A Eurofral, uma das indústrias brasileiras especialistas na produção dos tapetes higiênicos para pets de vários tamanhos incluiu, além dos vários níveis de proteção, uma camada superior que absorve rapidamente o líquido e uma base impermeável que evita vazamentos, ajudando a manter ambientes limpos e secos.

Todos os tapetes da marca Super Dog possuem atrativo canino, que auxilia na adaptação, favorecendo o uso pelo pet. Já o tapete premium, que possui carvão feito de bambu, é ultrafino e não deixa expostas manchas de urina. “São inovações que estamos implantando para oferecer produtos que possam encurtar o tempo de adaptação do pet e favorecer o convívio nos ambientes fechados”, afirma Paulo Junqueira, diretor industrial da Eurofral.





A indústria irá expor os produtos da marca em duas feiras do segmento neste mês de julho e agosto. Uma é Feira Amigos PET que acontece nessa semana, de 23 a 25, no Centro de Convenções Expo D. Pedro, em Campinas. E a outra a Pet South América, a maior feira da América Latina no setor que acontecerá na Expo São Paulo de 14 a 16 de agosto.

