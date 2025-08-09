Onça-parda encontrada com tiros é solta após 20 dias de cuidados no HV da UniFil

"É gratificante salvar e soltar uma onça-parda como essa, que correu risco de morte pelas condições em que foi encontrada. Tinha levado tiros de cartucheira, estava bem fraca por ter sido atropelada, estava cheia de machucados e desnutrida. A ação conjunta no resgate, o atendimento emergencial e todo o carinho na reabilitação trazem o sentimento de satisfação, a certeza de dever cumprido na proteção da fauna", diz a médica veterinária Daniele Martina, coordenadora do Hospital Veterinário da UniFil.

A onça-parda resgatada com ferimentos de tiros de cartucheira e de atropelamento na PR-323, em Sertaneja (Norte), foi solta neste sábado numa área de mata após 20 dias de cuidados intensivos e recuperação no Hospital Veterinário da UniFil, em Londrina. Equipes do HV, Instituto Água e Terra, Força Verde e concessionária CCR comemoraram a reintegração do animal à natureza. O macho adulto havia sido encontrado em estado grave na noite de 16 de julho, no acostamento da rodovia.

Depois de capturada no acostamento da PR-323, a onça-parda passou por raio-X, ultrassom e outros exames no HV, quando foram identificados projéteis de arma pelo corpo. O animal recebeu todos os cuidados na recuperação, com medicação, alimentação e acompanhamento 24 horas para evolução do quadro de saúde. Engordou quase nove quilos no período de internação.





"A equipe do hospital mais uma vez mostrou capacidade e dedicação. É muito bom ver um animal silvestre totalmente recuperado, forte e saudável voltando ao habitat em condições de seguir a sua vida normal" - comenta Daniele Martina, coordenadora do HV da UniFil - que é o único Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS) credenciado pelo Governo do Estado no Norte do Paraná.

