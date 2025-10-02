Ouriço e lagarto-teiú são capturados em residências de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) informou, nesta quinta-feira (2), que o GDA (Grupamento de Defesa Ambiental) da GM (Guarda Municipal) capturou nesta semana dois animais silvestres. Um deles é um ouriço, que estava em uma residência localizada no Conjunto Padre Bernardo. A ação ocorreu após os moradores o encontrarem na garagem do imóvel.



Houve também a captura de um lagarto-teiú no interior de uma casa localizada no Distrito de Aricanduva. A ação se deu depois de os moradores encontrarem o réptil em um dos cômodos.

Em ambos os casos, observando os riscos às pessoas e aos próprios animais, a equipe do GDA fez as capturas seguras e os encaminhou a uma área de vegetação nativa, adequada ao habitat natural de cada um.



O GDA reforçou a importância de a população não tentar capturar ou afastar animais silvestres por conta própria. A recomendação é que que, diante de situações semelhantes, as pessoas entrem em contato com os órgãos ambientais para receber orientações e, se necessário, permitir a atuação das equipes especializadas. Os telefones são (43) 3902-1194 / 3902-1196 (Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente - Seaspma) e 153 (Guarda Municipal).