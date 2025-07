Polícia investiga suposto abandono de cães em Londrina

Tão logo teve acesso ao vídeo, a PC (Polícia Civil) iniciou diligências para elucidar o caso. De acordo com o delegado João Reis, o serviço de inteligência da Guarda Municipal de Londrina prestou apoio e identificou que o veículo é utilizado para corridas de aplicativo no município.

Nesta segunda (28), a PC conseguiu contato com o motorista, que deu sua versão dos fatos. “Ele informou que pegou uma passageira ali [no local do vídeo] e que havia cachorros próximos. Ele fala que a passageira entrou no carro e que os cachorros o seguiram”, explica o delegado.



A PC agora tenta acessar imagens de câmeras de vigilância do comércio local e também vai oficiar a empresa Uber para que forneça os dados da passageira, já que o motorista não tem acesso a tais informações. O delegado também espera contar com a colaboração do autor do vídeo para compreender todas as versões.



“Desde o início a gente trata com cautela. A gente só tem um fragmento da informação, por isso não estamos tratando como maus-tratos. Pela informação do motorista, não houve abandono”, completou Reis.



O vereador Deivid Wisley (Republicanos), que atua na causa animal, conta que esteve no local do suposto abandono no sábado, mas não localizou os cachorros do vídeo naquela região.



“O intuito da investigação é localizar os animais, verificar se eles estão bem e, se confirmado o abandono, punir a pessoa. A gente não pode acusar, primeiro tem que identificar essa pessoa, o delegado vai interrogá-la, e espero que a gente possa resolver o quanto antes”, reforça Wisley.



Se o caso for comprovado, a autora pode responder por maus-tratos e ser penalizada com prisão de 2 a 5 anos.







