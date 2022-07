Pesquisadores avaliam efeito do extrato de cannabis em cães com osteoartrite

Pesquisadores da Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana) estão selecionando cães diagnosticados com osteoartrite para participarem de um ensaio clínico randomizado que vai avaliar o tratamento com extrato de cannabis. O objetivo do estudo é analisar se as substâncias da planta são capazes de reduzir a inflamação e a dor, além de melhorar a locomoção dos cães portadores da doença, que é bastante comum em animais com idade avançada.

A osteoartrite atinge cerca de 80% dos cães acima dos oito anos. A doença surge como resultado do envelhecimento das articulações e causa dor crônica.

