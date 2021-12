Vou viajar e não posso levar meu pet. O que devo fazer?

Nessa época de fim de ano, é bastante comum realizar viagens e passeios. Como grande parte da população brasileira possui animais de estimação, fica a dúvida de como lidar com o tempo fora. Alguns optam por levar seu bichinho junto, mas nem sempre é possível, então qual a melhor opção nesse caso?

A primeira coisa que vem na cabeça é deixar o pet com algum familiar ou amigo. Se essa escolha for viável, realmente é uma ótima ideia. O animal se sente mais seguro ao estar com alguém que já conhece, e claro, para os donos também é um alívio saber que seu bichinho está com alguém de confiança.

No entanto, não são todas as pessoas que tem algum familiar para ajudar. Lembrando que não é recomendado deixar o bichinho sozinho em casa. Mesmo com alguém para colocar comida e água, eles ainda se sentem muito solitários. Pensando nisso, a especialista em comportamento de cães e fundadora do Aufabeto - Centro Educacional de Cães, Luísa Pires, dá dicas sobre outras maneiras de deixar seu animal seguro e confortável.

Uma boa sugestão para a especialista são os hotelzinhos. Nesses locais, o cão fica 100% solto. Outra vantagem é que seu animal vai estar com pessoas acostumadas a cuidar de bichinhos, e se ele gosta de companhia, lá é o lugar certo, já que outros animais também estarão hospedados.

Uma dica legal é visitar o local com seu pet, assim ele já vai se acostumando e conhecendo o pessoal. É importante também que ele esteja com a carteira de vacinação completa. Isso serve para a segurança dele e de outros animais.





Se seu pet tem alguma alergia ou precisa de algum medicamento específico, é sempre importante avisar. Dessa forma, o responsável por ele saberá o que pode ou não ser oferecido. É legal combinar as medidas que devem ser tomadas caso seu pet esteja mal em algum momento. Informe a pessoas conhecidas em qual hotelzinho ele estará hospedado, assim em casos de emergência ou apenas pela segurança mesmo, seu bichinho terá alguém conhecido por perto para ajudar.

Então, sempre que não tiver como levar o bichinho junto na viagem, nem deixar com algum familiar ou amigo, o hotelzinho para cachorros é uma ótima alternativa. Pergunte para alguém de confiança se já conhece algum lugar, ou faça uma pesquisa no Google para escolher um ótimo hotelzinho. Assim, seu pet realiza atividades, gasta energia diária e interage com outros tipos de cães e as férias ficam boas para todo mundo.