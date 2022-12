Prefeitura de Londrina abre licitação para melhoria de estrada entre Paiquerê e Irerê

A Prefeitura de Londrina publicou edital de licitação para contratar empresa que execute a recuperação da Rodovia Benedito Bento dos Santos. A via interliga os distritos de Irerê e Paiquerê, e os serviços a serem realizados são de pavimentação. A licitação n° 23/2022 será disputada na modalidade de Concorrência Pública, e disponibiliza um valor máximo de R$ 4.862.399,26 para essa obra.





O edital completo foi publicado na Página de Licitações do Portal da Prefeitura. A entrega dos envelopes dos interessados em participar da licitação, contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação, deve ser feita até às 13h do dia 9 de janeiro. Os dois envelopes lacrados serão recebidos na Sala de Licitações da Prefeitura de Londrina, localizada na Avenida Duque de Caxias, 635, piso térreo.

Na ocasião da abertura dos envelopes, serão avaliados inicialmente apenas as propostas comerciais, explicou o secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti. “São analisados os documentos de habilitação somente do concorrente que apresentou o menor preço. Nessa etapa, a equipe técnica da Secretaria de Obras e Pavimentação avalia o cronograma proposto, e em todas as fases é prevista a possibilidade de recurso”, informou.





Podem disputar quaisquer empresas que preencham os requisitos definidos no edital da licitação n° 23/2022. “É uma licitação aberta a qualquer empresa com experiência na área de pavimentação. Nossa expectativa é concluir o processo licitatório até o final de fevereiro, para que em março seja emitida a ordem de serviço e comecem os trabalhos”, acrescentou Cavazotti.

Conforme o projeto da obra, elaborado pela Diretoria de Projetos da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), a recuperação da rodovia será realizada em uma extensão de, aproximadamente, 6,5km. Os trabalhos incluem a remoção de borrachudos, para nivelar a base da via, mais reperfilagem asfáltica e recape. Finalizando os serviços, a empresa vencedora da licitação também deve sinalizar toda a rodovia. O prazo estipulado em contrato para conclusão é de 150 dias.