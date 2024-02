Acupuntura ganha espaço junto à medicina tradicional do PR; saiba como escolher o profissional correto

A acupuntura é uma prática milenar inserida nas atividades terapêuticas, capaz de auxiliar os resultados obtidos em tratamentos da medicina tradicional. No ano passado diversos profissionais de saúde foram formados para atuar com acupuntura no SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o Paraná, o que mostra a eficácia para o tratamento de Doenças.





Mas nem sempre as pessoas que buscam essa técnica escolhem o profissional correto para iniciar um tratamento. Mas como escolher o profissional correto? A acupunturista Tatiana Schreiner, graduada em Ciências Biológicas pela Unesp e mestre em Genética e Biologia Molecular pela UEL, aponta 5 pontos cruciais na escolha do paciente.

1 - Teoria e prática conciliadas para personalizar tratamento





Um acupunturista bem treinado não apenas domina as técnicas de inserção de agulhas, mas também possui um profundo conhecimento da teoria por trás da atividade. Saber os princípios da técnica é essencial para definir o tratamento de acordo com as necessidades individuais de cada paciente.

2 - Ambiente seguro e padrões rigorosos de higiene





A segurança do paciente é uma prioridade absoluta. Acupunturistas qualificados conhecem as práticas de assepsia e seguem rigorosos padrões de higiene ao realizar procedimentos. Isso reduz os riscos de complicações e promove um ambiente seguro.

3 - Diagnóstico adequado





Um acupunturista competente realiza uma avaliação abrangente antes de iniciar o tratamento. Isso inclui entender a história médica do paciente, examinar padrões e identificar desequilíbrios. Um diagnóstico preciso é essencial para um tratamento eficaz.

4 - Integração com a medicina convencional





Profissionais preparados compreendem a importância da colaboração entre a acupuntura e a medicina. Trabalhar em conjunto com outros profissionais de saúde permite uma abordagem integral, beneficiando ainda mais o paciente.

5 - Pesquisas para comprovar na prática





A eficácia da acupuntura é respaldada por uma sólida base de evidências científicas. Acupunturistas qualificados estão cientes das pesquisas e incorporam abordagens baseadas em evidências em sua prática, aumentando a confiança dos pacientes nos resultados.





“Lembre-se, ao escolher um acupunturista, você está investindo em sua saúde. Optar por um profissional devidamente preparado garante uma experiência mais segura e também maximiza os benefícios terapêuticos da atividade” ressalta a profissional.