Após dois anos de espera, UBS do Vivi Xavier volta a atender a população

De acordo com a Prefeitura de Londrina, a área de abrangência da UBS é de aproximadamente 40 mil pessoas. Do portão de casa, a dona de casa Eliana de Souza acompanhava o movimento dos pacientes nesta manhã. Ela lembra o quanto essa reforma foi aguardada pela vizinhança que, como ela, dependem da rede pública de saúde. “Ver esse local entregue, funcionando novamente, é uma maravilha. Aqui em casa todo mundo depende desse posto de saúde e estava muito complicado ter que andar até o local que foi improvisado durante a reforma. Agora é só atravessar a rua novamente”, conta.

O movimento na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Vivi Xavier, na zona norte de Londrina, foi intenso nesta manhã de segunda-feira (1º). Após uma longa espera pela reforma do espaço, a população voltou a ser atendida na unidade. A nova estrutura conta com 41 funcionários e oferece consultas com quatro médicos clínico-geral, dois pediatras, além de odontologia, recebimento de medicação, curativos e vacinas.

A FOLHA acompanhou todo o processo de reforma da unidade de saúde. A primeira tentativa de revitalizar o local foi em 2020, mas o contrato com a construtora foi rompido pela prefeitura no ano passado, devido a atrasos na obra. No mês de novembro, nova empreiteira foi contratada, com perspectiva de finalização em três meses, mas a conclusão só ocorreu agora.







“As empresas que não seguiram o acordo, rescindimos os contratos, penalizamos e multamos. Com isso, surge a necessidade de fazer outro processo de licitação. Apesar desses imprevistos, conseguimos devolver hoje uma unidade totalmente repaginada no Vivi Xavier, que atende uma região bastante vulnerável, onde 90% da população são usuários dos serviços públicos e precisam de uma estrutura robusta de atendimento”, diz o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.

A reforma incluiu novos pisos e azulejos, calçadas no entorno e rampa de acessibilidade para as pessoas com locomoção reduzida, pintura interna e externa, substituição da parte elétrica, novos equipamentos e mobiliário. Ao todo, foram investidos R$ 331.618,82 somando-se os aditivos de contrato.





“O contrato com as empresas é da parte de estrutura física e obra. Todo o mobiliário e equipamentos ficam por conta da Prefeitura. Em todas as obras, a licitação se dá dessa forma. A empresa de engenharia faz toda a parte de obra e o restante é prefeitura com a força de trabalho própria ou de terceiros. Na UBS do Vivi Xavier, algumas outras melhorias foram feitas no entorno como a pintura das calçadas feita pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), a iluminação LED e os serviços de poda pela Sema (Secretaria Municipal do Ambiente)”, comenta Machado.





