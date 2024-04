Apucarana confirma mais três mortes por dengue

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou nesta terça-feira (23) o novo boletim epidemiológico da dengue no Paraná. O documento contabiliza 260.517 casos confirmados, sendo 41.472 a mais que no boletim semanal anterior.





Foram registrados também mais 31 óbitos, totalizando 171 mortes pela doença neste período epidemiológico, que teve início em 30 de julho de 2023 e segue até julho de 2024.



Dos novos óbitos, três foram confirmados em Apucarana (Centro-Norte) . As vítimas são uma mulher de 91 anos com comorbidades e dois homens, de 24 e 73 anos sem comorbidades. Neste período epidemiológico, que começou em agosto de 2023, o município contabiliza 14 mortes pela doença.





Novos óbitos também foram confirmados nos nos municípios de Ivaí (1), Ponta Grossa (1), Chopinzinho (1), São João (1), Ampére (1), Dois Vizinhos (1), Pranchita (1), Santo Antônio do Sudoeste (3), São Jorge do Oeste (2), Boa Vista da Aparecida (2), Cascavel (7), Quedas do Iguaçu (1), Pérola (1), Mandaguari (1), Marialva (1), Sarandi (2) e Guaíra (1). Das 171 mortes no Estado 85 são mulheres e 86 homens.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: