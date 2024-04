Apucarana aplica 332 doses de vacina contra a dengue na segunda remessa do imunizante

Apucarana (Centro-Norte) aplicou 332 doses no primeiro dia de vacinação contra dengue, no último sábado (6), na Unidade Básica de Saúde Bolivar Pavão. A Autarquia Municipal de Saúde iniciou a imunização para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos já no dia seguinte após receber o lote de 2.291 da 16ª Regional de Saúde.







As 6.724 doses fazem parte da segunda remessa enviada pelo Ministério da Saúde ao Estado foram distribuídos entre os 17 municípios pertencentes à 16ª Regional de Saúde de Apucarana.