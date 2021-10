Arapongas vacina adolescentes de 16 anos nesta segunda-feira

A vacinação para adolescentes de 16 anos sem comorbidades tem início nesta segunda-feira (4) em Arapongas, na região metropolitana de Londrina. Os jovens são imunizados no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua), das 13h às 19h.



Mulheres têm exclusividade no Cisam, das 9h às 16h.

Os habitantes com 17 anos que ainda não receberam a primeira dose também devem procurar os locais de vacinação.





É exigida a apresentação do Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), CPF, documento com foto e termo de consentimento para pais ou responsáveis, que pode ser acessado no site da Prefeitura.