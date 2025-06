Aumentam casos de síndromes respiratórias na região de Londrina

Um novo levantamento publicado pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) nesta segunda-feira (6) mostra que a 17ª Regional de Saúde, que abrange a região de Londrina, registrou, do começo do ano até agora, 1.436 casos e 100 óbitos de pacientes hospitalizados por SRAGs (Síndromes Respiratórias Agudas Graves), anotando um aumento nos diagnósticos e uma diminuição nos óbitos em comparação com 2024. No Paraná, o registro foi de 10.038 casos e 469 mortes.





O trabalho evidencia que só na última semana foram 783 casos e 33 óbitos computados no estado. Dentre os dados, 801 casos 74 mortes correspondem a SRAGs por Influenza.

Quando comparado ao mesmo período no ano passado, o número de casos aumentou 13%, saindo de 8.836 para os atuais 10.038. Já com relação aos óbitos, foram 612 no mesmo período em 2024, o que indica uma redução de 23% com os atuais 469 deste ano.





Acompanhando a alta demanda, o Lacen/PR (Laboratório Central do Estado) registrou o maior número de exames processados em um único mês desde 2023. Foram 3.769 exames em maio (63% a mais que a média de 2,3 mil exames mensais), sendo 1.322 somente na última semana. Dentre as amostras do mês, o VSR (Vírus Sincicial Respiratório) e a Influenza continuam predominando, num total de 51,52% das amostras, sendo 25,68% para VSR e 25,84% para Influenza.

VACINAÇÃO





A vacinação contra a gripe influenza está aberta para toda a população acima de seis meses de idade. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, reforçou a importância da imunização para evitar agravamento da doença. “A melhor forma de evitar as formas graves da doença é a prevenção. A vacina contra a gripe está disponível e é essencial neste momento, especialmente diante do avanço do vírus”, afirmou.

Dados do Vacinômetro Nacional mostram que o Paraná registrou a aplicação de 2.336.173 vacinas contra a Influenza, sendo que apenas 40,80% do grupo prioritário de gestantes, crianças e idosos procurou pela imunização. A meta do Ministério da Saúde é atingir 90% de cada um destes grupos. O Estado já recebeu e distribuiu para os 399 municípios, 4.188.000 doses.





NOVOS LEITOS

Na última semana, a Sesa autorizou a abertura novos leitos para atender a crescente demanda relacionada a casos de internação por SRAGs. São 58 leitos nas regiões de Ponta Grossa, Curitiba e Foz do Iguaçu.





As unidades estão divididas em 20 leitos de internação pediátrica no HIWM (Hospital Infantil Waldemar Monastier), em Campo Largo; 13 leitos no Hospital do Coração Bom Jesus, em Ponta Grossa (10 de enfermaria e 3 de UTI); 25 leitos pediátricos no Hospital Madre de Dio, em São Miguel do Iguaçu (15 de enfermaria e 10 de UTI infantil).

Os leitos serão abertos gradativamente. Nesta segunda-feira (2), os leitos do HIWM entrarão em funcionamento, e no decorrer da semana serão abertos os leitos do Hospital do Coração. Já em Foz do Iguaçu, a previsão é que os novos leitos estejam em funcionamento na próxima semana.





“Estamos abrindo mais leitos específicos para casos de SRAG em todo o Paraná, principalmente na Região Metropolitana de Curitiba, em Ponta Grossa e no Oeste do Estado. Se for necessário, dependendo do cenário epidemiológico e da demanda, novos leitos serão abertos nos próximos dias”, avaliou o secretário Beto Preto.

Confira dados de casos e óbitos de SRAG hospitalizado, 2024 e 2025 até a Semana Epidemiológica nº 22:





1ª Regional de Saúde (RS) – PARANAGUÁ:

2024: 177 casos e 16 óbitos / 2025: 173 casos e 4 óbitos





2ª RS – CURITIBA:

2024: 3.092 casos e 156 óbitos / 2025: 2.827 casos e 94 óbitos





3ª RS – PONTA GROSSA:

2024: 498 casos e 12 óbitos / 2025: 474 casos e 11 óbitos





4ª RS – IRATI:

2024: 155 casos e 6 óbitos / 2025: 295 casos e 2 óbitos





5ª RS – GUARAPUAVA:

2024: 115 casos e 7 óbitos / 2025: 198 casos e 13 óbitos





6ª RS – UNIÃO DA VITÓRIA:

2024: 28 casos, sem óbitos / 2025: 40 casos e 3 óbitos





7ª RS – PATO BRANCO:

2024: 135 casos e 5 óbitos / 2025: 136 casos e 3 óbitos





8ª RS – FRANCISCO BELTRÃO:

2024: 200 casos e 3 óbitos / 2025: 261 casos e 6 óbitos





9ª RS – FOZ DO IGUAÇU:

2024: 866 casos e 70 óbitos / 2025: 690 casos e 43 óbitos





10ª RS – CASCAVEL:

2024: 991 casos e 106 óbitos / 2025: 929 casos e 49 óbitos





11ª RS – CAMPO MOURÃO:

2024: 87 casos e 6 óbitos / 2025: 158 casos e 4 óbitos





12ª RS – UMUARAMA:

2024: 64 casos e 1 óbitos / 2025: 123 casos e 6 óbitos





13ª RS – CIANORTE:

2024: 37 casos e 2 óbitos / 2025: 39 casos e 2 óbitos





14ª RS – PARANAVAÍ:

2024: 58 casos e 4 óbitos / 2025: 40 casos e 6 óbitos





15ª RS – MARINGÁ:

2024: 688 casos e 39 óbitos / 2025: 644 casos e 39 óbitos





16ª RS – APUCARANA:

2024: 34 casos e 1 óbito / 2025: 170 casos e 16 óbitos





17ª RS – LONDRINA:

2024: 925 casos e 118 óbitos / 2025: 1.436 casos e 100 óbitos





18ª RS – CORNÉLIO PROCÓPIO:

2024: 54 casos e 14 óbitos / 2025: 106 casos e 6 óbitos





19ª RS – JACAREZINHO:

2024: 69 casos e 8 óbitos / 2025: 147 casos e 23 óbitos





20ª RS – TOLEDO:

2024: 443 casos e 29 óbitos / 2025: 990 casos e 20 óbitos





21ª RS – TELÊMACO BORBA:

2024: 74 casos e 1 óbito / 2025: 81 casos e 2 óbitos





22ª RS – IVAIPORÃ:

2024: 46 casos e 8 óbitos / 2025: 81 casos e 2 óbitos





TOTAL PARANÁ:

2024: 8.836 casos e 612 óbitos / 2025: 10.038 casos e 469 óbitos