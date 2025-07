Boletim da dengue aponta estabilidade na curva epidemiológica em Londrina

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Londrina divulgou, nesta quinta-feira (10), novo boletim epidemiológico sobre a dengue. Os dados apontam que, do início do ano até o momento, foram registradas 19.292 notificações relacionadas à doença, das quais 4.325 foram confirmadas e 13.318 descartadas. Outros 1.649 casos seguem em análise e a cidade registra nove óbitos neste ano.





O boletim também aponta oito notificações relacionadas à chikungunya, das quais uma foi confirmada (caso importado), seis descartadas e quatro estão em análise.

O mapa que apresenta a incidência de casos notificados por área de abrangência das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) apresenta um comportamento estável na curva epidemiológica da dengue nas últimas semanas.





Segundo a diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Fernanda Fabrin, neste momento, o município apresenta diminuição no número de notificações, porém mantém as ações de prevenção. “Durante esta semana, estamos realizando as ações de rotina e o bloqueio dos casos notificados. Com a diminuição do número de notificações e de casos, não será necessária ação no final de semana”, explicou.

O Dia D Contra a Dengue será realizado na próxima semana, no dia 19, a partir das 14h, durante a ação Orgulho do Meu Bairro, que será realizada no Conjunto Cafezal, zona sul da cidade.





A população pode colaborar denunciando possíveis focos do mosquito pelo Disque Dengue, no número 0800-400-1893. O atendimento fica disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; ou pelo site.

