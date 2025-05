Cambé anuncia participação no Dia D de multivacinação promovido pelo estado

A Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) informou, nesta terça-feira (6), que irá participar do Dia D de multivacinação promovido pelo Governo do Estado, neste sábado (10). O foco da ação será a aplicação de doses da vacina da Influenza - contra a gripe -, mas também serão fornecidas as demais vacinas de rotina, vacina da dengue e coleta de exames preventivos para as mulheres. O Dia D será feito em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do município, das 8h às 17h.





Entre os serviços estão: a atualização da caderneta de vacinação, vacina de dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e vacinas de influenza para grupos prioritários; e coleta do exame preventivo do câncer de colo de útero para mulheres. Para receber os serviços, basta comparecer a UBS mais próxima com documento que tenha foto, cartão do SUS e carteira de vacinação.

Fazem parte do grupo prioritário da vacina contra a gripe: crianças (de seis meses a menores de seis anos); gestantes e idosos. Também podem se vacinar pessoas dos grupos especiais: puérperas; indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; trabalhadores da saúde; professores do ensino básico e superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; trabalhadores dos correios; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.





Bárbara Radigonda, enfermeira e responsável pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica em Cambé, explica que essas ações são destinadas para que cada vez mais pessoas possam se imunizar e proteger aqueles que mais amam.

“Nesse momento não são todas as pessoas contempladas, mas grande parte da população já pode tomar a vacina. Então, a gente chama essa população para comparecer a UBS mais próxima da sua casa e se imunizar contra a gripe. A nossa cobertura vacinal segue muito baixa, e precisamos intensificar essa vacinação para a nossa população ficar protegida. E também estaremos com as outras vacinas do calendário, vacina de dengue, enfim. A gente chama a população para estar aproveitando este sábado”, disse.





Cobertura parcial da vacinação em Cambé

A Secretaria de Saúde Pública divulgou que desde o início da campanha nacional de vacinação em Cambé, no dia 1 de abril, foram imunizados somente 19,37% de um público-alvo de 43.614 cambeenses. Do público prioritário, foram vacinados 11,04% de crianças de seis meses a dois anos, 5,57% de crianças de dois a seis anos, 30,49% das gestantes e 29,34% dos idosos. A meta, conforme o Ministério da Saúde, é vacinar 90% de cada grupo.





Já a vacina da dengue, destinada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, foi aplicada em 44,3% deste público-alvo. A meta do Ministério da Saúde é imunizar também 90% dessa faixa etária.

Vacinação nas escolas





Além dos mutirões de vacinação aos sábados, a Secretaria vem adotando outras medidas para aumentar os índices de imunização. Desde a última semana, as equipes das UBS estão levando a vacinação diretamente para os 56 espaços educacionais de Cambé, incluindo, Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Estaduais.





Em um primeiro momento, está sendo feita a avaliação da caderneta de vacinação para identificar as carências de alunos e profissionais de educação. Posteriormente, com a permissão dos pais, serão aplicadas doses das vacinas de Influenza (gripe), Febre Amarela, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), DTP (difteria, tétano e coqueluche), Meningocócica ACWY (meningite), HPV (Papilomavírus Humano) e dT (difteria e tétano para adultos). Até o momento foram avaliadas 78 cadernetas de vacinação de alunos e 11 de profissionais da educação.