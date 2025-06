Cambé promove vacinação em supermercados neste sábado

A Prefeitura de Cambé vai vacinar a população contra a gripe em 10 supermercados de diferentes regiões da cidade, neste sábado (7). Qualquer pessoa acima de 6 meses de idade pode se vacinar. Basta procurar pelas equipes de saúde nos pontos de atendimento, das 9h às 13h.





Para ter acesso aos serviços, é preciso comparecer ao local portando documento com foto, carteira de vacinação e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde). Quem perder a ação deste sábado pode procurar uma UBS (Unidades Básicas de Saúde) de referência ao longo da semana, onde a vacinação segue normalmente.





A vacina da gripe será aplicada nos seguintes supermercados de Cambé:





Almeida - Rua Chile

Almeida - Saída da Prata

Amigão - Centro

Max Atacadista - Santo Amaro

Miliozzi - Jardim Santo Amaro

Santa Ângela - Jardim Ana Rosa

Super Golf - Cambé IV

⁠Tonhão - Jardim Silvino

Tubarão - Jardim Vitória

Vallarini - Jardim São Paulo





Jardim Campos Verdes - Além da ação nos supermercados, um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde fará aplicação de vacinas e atendimento odontológico no Jardim Campos Verdes, em frente ao CMEI Beato Antônio Frederico Ozanam.





A secretária municipal de Saúde Pública de Cambé, Talita Bengozi, explica que a alta procura da população por serviços de saúde demandou ações extra-muros, com vacinação fora das UBSs. “Estamos registrando muita procura da população, em todos os serviços de saúde, públicos ou privados, por diagnósticos de Influeza, H1N1, as gripes de um formato em geral. Por outro lado, os nossos índices de cobertura vacinal continuam bem baixos”, pontuou.





Atualmente, Cambé conta com uma cobertura vacinal de 12,56%. Entre o grupo prioritário, 42% dos idosos foram vacinados, enquanto 25% das crianças menores de 6 anos receberam a imunização. A meta, segundo o Ministério da Saúde, é vacinar 90% da população.





As ações serão feitas para levar a vacinação para a população em todas as regiões do município, visando aumentar os índices de doses aplicadas. Ao todo, desde o início da campanha de vacinação contra a gripe – em abril – foram administradas 13.477 doses, sendo 7.710 para o público geral e 5.767 para grupos prioritários.