Secretaria da Saúde descentraliza oferta de vacina contra a gripe em Londrina

A Prefeitura de Londrina vem realizando ações em diferentes locais do município para ampliar a cobertura vacinal, em estratégia para diminuir a circulação do vírus influenza, causador da gripe, e prevenir complicações graves acarretadas pela infecção respiratória, como a pneumonia. Equipes de Saúde têm ido a escolas, casas de repouso e mercados, entre outros locais.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A iniciativa integra a Campanha de Vacinação Contra a Gripe da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), com toda a população com idade a partir de seis meses como público-alvo. O imunizante protege contra três cepas do vírus influenza, sendo que entre os adultos e idosos internados com SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em Londrina, o tipo A é o dominante. Somente neste ano, foram 64 mortes na cidade relacionadas à SRAG.





A cobertura vacinal de influenza, até terça-feira (03), era de 42,03% do público geral, que inclui crianças, idosos e gestantes. Conforme a secretária de Saúde, Vivian Feijó, “os baixos índices muito nos preocupam e por isso temos intensificado a campanha, com apoio dos nossos parceiros, para que todos tenham acesso à vacina. Além de evitar complicações da gripe, quem se vacina também protege os outros, pois dificulta a circulação do vírus”.

Publicidade





A proposta de levar as doses da vacina para além muros foi destacada pelo secretário estadual de Saúde, Beto Preto, quando esteve em Londrina, no dia 23 de maio.





NO SUPERMERCADO





O imunizante é disponibilizado em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30. Até a próxima terça (10), dez lojas da rede Supermercados Viscardi recebem equipes da SMS em diferentes horários para aplicação de doses. Os interessados devem portar um documento de identificação com foto e, preferencialmente, a carteira de vacinação.

Publicidade





O farmacêutico Roberto Oliveira, 60, foi até a unidade da Avenida Bandeirantes na tarde desta quinta-feira (05) para tomar a vacina contra a influenza. “É um período de frio, sazonal da gripe, então a gente tem que se prevenir. É muito importante pra população, principalmente para quem passa de 60 e para as crianças. Isso evita até mesmo um princípio de pneumonia, os resfriados comuns também”, pontuou.





A comerciante Valdeci Bonifácio, 68, se vacinou logo após o esposo, dizendo que estava aguardando a oportunidade de ir em um posto de saúde, mas aproveitou a proximidade do mercado com seu local de trabalho. “Eu estive resfriada recentemente, bem forte, tive que ficar em casa para me recuperar. Esperei melhorar para poder vir tomar (a vacina)”, explicou.

Publicidade





A ação não contemplou só os clientes, mas os funcionários do estabelecimento também. Irenice Oliveira, supervisora de caixa, contou que a comodidade em se imunizar no mercado foi “maravilhosa”. “Tem vários anos que eu deixei de vacinar porque não tinha como, não tinha tempo, os lugares eram longe, ou tinha que pagar. Mas aqui e de graça, não pude deixar passar”.





Afirmou ainda que tem visto casos de gripe não serem curados por remédios comuns. “Ela está aí, forte, então tem que cuidar. Não peguei gripe este ano e espero que agora nem pegue”, torceu.