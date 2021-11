Campanha Nacional de Multivacinação 2021 continua até 30 de novembro

Com o objetivo de atualizar as cadernetas de vacinas de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, a Campanha Nacional de Multivacinação, do Ministério da Saúde, prossegue até 30 de novembro. Em Londrina, a iniciativa é realizada pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da zona urbana e rural, com exceção das que atendem exclusivamente sintomas respiratórios ou realizam a vacinação contra a Covid-19.

A Campanha de Multivacinação inclui diversas vacinas importantes, que protegem contra o sarampo, pneumonia, hepatite, meningite, rubéola, caxumba e rotavírus, entre outras doenças. Para agendar a aplicação das doses, os pais e responsáveis devem entrar em contato diretamente com a UBS de referência, pessoalmente ou por telefone (clique aqui para conferir os contatos das UBSs). O funcionamento das unidades é de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 7h às 19h. No dia da imunização as crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Também é necessário apresentar documento de identificação e a Carteira de Vacinação.

Números atualizados – Em Londrina, até a última terça-feira (9), a Campanha de Multivacinação totalizou 12.218 doses aplicadas. Dessas, 5.740 foram destinadas a menores de 1 ano; 4.188 referem-se a crianças entre 1 e 4 anos; e 2.290 doses foram aplicadas na faixa de 5 anos até adolescentes de 14 anos.





Nacionalmente, de acordo com o levantamento divulgado na última quinta-feira (11), foram aplicadas 5.188.623 doses, referentes às vacinas BCG (167.336); penta (580.313); poliomielite (545.556); rotavírus (262.642); pneumococica (553.135); meningococica (753.128); febre amarela (590.447); tríplice viral (383.469); hepatite A (1.496); varicela (356.264); hepatite B (230.925); DTP (369.235); HPV (399.902); e dTpa (1.569).