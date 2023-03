Câncer de boca é mais comum em homens acima de 50 anos e merece atenção

Podendo surgir de maneira silenciosa, o câncer bucal merece atenção - principalmente por boa parte dos óbitos ocorrerem pela demora no diagnóstico.





No Brasil, de acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer) são estimados mais de 15 mil novos casos a cada ano, sendo cerca de 10 mil apenas em homens.

Segundo o oncologista Andrey Soares, os sintomas costumam ser discretos, podendo passar despercebidos. "Aftas insistentes, feridas na boca que não cicatrizam, manchas brancas e sangramento repentino precisam ser avaliados para o diagnóstico correto", detalha.







Muitas vezes, o câncer de boca pode até mesmo ser confundido com problemas de saúde bucal.





"Por isso, é muito importante falar sobre o assunto e levar a informação adiante. Dessa maneira, a partir do surgimento da doença, é possível identificar a condição para que o tratamento seja realizado o quanto antes”, comenta o especialista do Grupo Oncoclínicas.





