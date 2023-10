Com mais 267 confirmações, casos de dengue no PR chegam a 1.762

O informe semanal da dengue divulgado nesta terça-feira (17) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra 267 novos casos da doença no Paraná, sem óbitos. O período sazonal 2023/2024, que teve início em 30 de julho, soma 1.762 casos confirmados e 14.914 notificações em todo Estado.





Este é o 9º Informe Epidemiológico publicado pela Vigilância Ambiental da Sesa, que soma também 5.066 casos em investigação e 7.696 descartados. Dos 399 municípios, 145 apresentaram casos autóctones, ou seja, quando a doença é contraída localmente, e 319 tiveram notificações.

As regionais com mais casos confirmados até ao momento são Londrina (374), Maringá (321), Paranaguá (194), Paranavaí (193) e Foz do Iguaçu (176).