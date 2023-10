Para melhorar índices, Londrina terá Dia D de multivacinação no sábado

Seguindo a proposta da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), Londrina fará no sábado (21) o dia D de multivacinação para crianças e adolescentes de zero ano a menores de 15 anos. Serão oferecidas mais de 20 vacinas, das 10h às 16h, nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Vixi Xavier, Aquiles Stenghel e Chefe Newton (zona norte); Itapoã e Eldorado (sul); Armindo Guazzi e Marabá (leste); Santiago e Alvorada (oeste); Centro e Vila Casoni (centro); e Lerroville (rural).





Secretário municipal de Saúde, Felippe Machado alertou que a cobertura vacinal na cidade, assim como em outras localidades do País, está entre 50% e 60% com imunizantes importantes, como sarampo e poliomielite. “Isso dentro de um cenário em que todos os indicadores mundiais apontam a necessidade de cobertura de 95% para que não haja o risco de retorno de doenças, como sarampo e paralisia infantil. O momento é preocupante”, classificou.

Publicidade

Publicidade





“A única vacina que temos uma melhor cobertura é da BCG, que chega em torno de 80%, pois, é uma vacina que é aplicada logo nos primeiros dias de vida. Muitas vezes a dose é aplicada ainda dentro do hospital. Mas na média geral (de outros imunizantes) temos milhares de crianças com esquema vacinal atrasado e, por isso, o foco no dia 21”, reforçou.





A campanha faz parte do “Movimento Nacional pela Vacinação”, lançado pelo Governo Federal no início do ano com o intuito de reforçar a segurança nos imunizantes. As famílias que não conseguirem procurar os postos indicados no fim de semana podem ir até qualquer UBS em horário de funcionamento que também encontrarão as doses. A orientação, em ambos os casos, é levar a carteira de vacinação da criança ou adolescente.

Publicidade