SAÚDE PÚBLICA

Com mudança de endereço, UPA Jardim do Sol ficará fechada a partir desta sexta (8)

Redação Bonde com assessoria de imprensa
07 ago 2025 às 16:38

Vivian Honorato/NCom
siga o Bonde no Google News!
A partir das 7h desta sexta-feira (8), a Unidade de Pronto Atendimento Maria Angélica Castoldo - UPA Centro-Oeste/Jardim do Sol - irá pausar temporariamente os atendimentos para a mudança de endereço. Na segunda-feira (11), às 7h, a UPA será reaberta em novo local, na Rua Senador Souza Naves, 1.681, esquina com a Avenida Bandeirantes. No prédio, onde funcionava o antigo hospital Mater Dei, a UPA Centro-Oeste terá ampliação dos atendimentos, com mais profissionais de saúde disponíveis e espaços adequados.


Para que ocorra a transferência ao novo endereço, a UPA situada no Jardim do Sol vai receber pacientes por busca espontânea até às 6h da manhã de sexta-feira (8). As ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) já foram orientadas de que, a partir da meia-noite de hoje (7), devem encaminhar os pacientes regulados a outras unidades de urgência e emergência.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) remanejou seus profissionais para reforçar a escala em outras unidades de saúde, no período em que a UPA Centro-Oeste estiver com os atendimentos suspensos. Com isso, entre sexta-feira (8) e a madrugada de segunda-feira (11), a população deverá buscar a UPA do Jardim Sabará, o  Pronto Atendimento do Jardim Leonor ou a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim do Sol.


                                                 Foto: Emerson Dias / NCom

A secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, destacou que Londrina se planejou e organizou sua rede de serviços para que não haja riscos de desassistência a quem precisar de atendimento. “Enviamos previamente comunicados a todos os prestadores da rede SUS e reforçamos o atendimento em nossos serviços. Inclusive, incrementamos as equipes na UBS do Jardim do Sol, UPA Sabará e PA do Leonor, conforme anunciado. Esperamos que tudo ocorra bem e com segurança para todos, e que seja um novo tempo de atendimento ainda mais qualificado e humanizado disponibilizados pela equipe da UPA Centro-Oeste”, frisou.

Na UPA Sabará, que fica na Avenida Arthur Thomas, 1.390, o funcionamento é 24h por dia, todos os dias da semana. Durante a transição, a unidade vai ampliar sua escala médica, com 10 clínicos gerais das 7h até 1h e 6 clínicos das 1h às 7h. Para atendimentos de ortopedia, haverá dois profissionais disponíveis, 24h por dia.


PA Leonor terá atendimento reforçado no fim de semana / Foto: Emerson Dias / NCom


O PA do Jardim Leonor, localizado na Rua Aroeira, 284, vai passar a ter cinco médicos clínicos-gerais das 7h às 19h, seis clínicos-gerais das 19h até 1h, e três clínicos-gerais das 1h até às 7h. Essa unidade também atende crianças menores de 12 anos pela Rede Carinho, com atendimento pediátrico das 7h da manhã até 1 da madrugada.

E a UBS do Jardim do Sol, situada na Rua Via Láctea, 877, vai estender seu horário de funcionamento. Na sexta-feira (8), a unidade abrirá regularmente, às 7h, e encerra o atendimento à uma da madrugada. No sábado (9), a UBS abrirá excepcionalmente, com funcionamento das 7h às 19h.


Atendimentos da UPA passarão para o antigo Mater Dei
                                                        Foto: Emerson Dias/NCom

Reforma 

A mudança da UPA Centro-Oeste vai permitir o andamento das obras de recuperação do prédio da Avenida Leste-Oeste, que está com graves danos em sua estrutura. A obra, com valor de R$ 1.836.944,28, está sendo executada pela empresa Regional Planejamento e Construções Civis, selecionada por meio de licitação. O prazo em contrato para finalização dessa obra é de 240 dias.


A reforma da UPA Centro-Oeste contempla a reconstrução das calçadas externas e do estacionamento com piso paver, além do reforço da fundação, correção das alvenarias e dos revestimentos, e substituição de portas danificadas. Também será executado um muro de arrimo nos fundos da unidade, na divisa com a escola vizinha ao prédio. Para a construção desse muro, será necessário demolir parcialmente a estrutura da UPA, uma das extremidades da enfermaria, e reconstruí-la.

Estão previstas ainda a substituição de telhas com infiltrações, bem como a troca de rufos e calhas. A fase dois da obra, que será complementar e está em fase de licitação pela Prefeitura, incluirá os acabamentos finais e a construção de uma nova rampa de acesso, além de outras melhorias para a acessibilidade.


BONDE NAS REDES SOCIAIS

Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.


