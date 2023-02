Com mutirão emergencial, Hospital Universitário do Oeste faz 100 cirurgias em uma semana

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) realizou 100 cirurgias de caráter emergencial desde a última quinta-feira (16), fruto de uma força-tarefa realizada a pedido da Secretaria de Estado da Saúde. Os procedimentos vão desde ortopedia até emergência vascular.





A estratégia ainda em andamento ajuda a desafogar as filas de atendimento na região, aumentando a rotatividade e auxiliando as Unidades de Pronto Atendimento de Cascavel.





“Este é um número expressivo, que revela uma capacidade de atendimento do HUOP, sobretudo quando consideramos a alta demanda que períodos festivos, como o Carnaval, acabam produzindo nas redes de urgência e emergência. Por isso, quero ressaltar mais uma vez a parceria que temos desenvolvido com o Hospital Universitário e toda a Unioeste, que sempre se prontificou em contribuir com a qualidade de vida do povo paranaense”, destacou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

As cirurgias envolveram os setores de ortopedia e torácico, emergência geral, emergência vascular, emergência de neurologia, eletiva geral, bucomaxilo, entre outras.





Os mutirões vão continuar nos próximos dias até equilibrar o atendimento na região Oeste. Para esta quinta-feira (23), cerca de 28 procedimentos já estão programados no Centro Cirúrgico do HUOP, entre cardiologia, neurologia, ortopedia e vascular.





Para o reitor da Unioeste, Alexandre Webber, os procedimentos revelam o comprometimento do hospital com o atendimento.





"O HUOP tem se provado como uma unidade de referência no atendimento ao cidadão paranaense, e estes números reforçam essa atuação. Diante de uma situação de alta demanda, nos colocamos à disposição da Sesa para garantir que ninguém fique desassistido”, explicou.