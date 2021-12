Consumo de bebidas não alcoólicas cresceu na pandemia, diz estudo

A participação de bebidas sem álcool no mercado de bebidas alcoólicas atingiu 66% durante a pandemia do coronavírus, de acordo com um estudo global da consultoria IWSR, especializada na indústria.





Segundo o levantamento, o consumo de bebidas sem álcool cresceu 4,5% no ano passado, enquanto o de bebidas com baixo teor alcoólico caiu 5,5%. A análise abrange dez grandes mercados, incluindo o Brasil.





A queda nas vendas de bebidas de baixo teor alcoólico reflete principalmente a queda no consumo de cerveja na Europa Ocidental. Além do Brasil, o estudo incluiu Alemanha, África do Sul, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido.





Segundo a IWRS, preocupações com saúde e bem-estar levaram muitos consumidores a tomar bebidas sem álcool com mais frequência, alternando seu consumo com o de bebidas mais fortes.





Como a oferta de produtos está se diversificando, diz a empresa, consumidores que desejam moderar o consumo de álcool conseguiram fazê-lo sem precisar abrir mão do sabor das bebidas tradicionais.





Em alguns mercados, no entanto, os consumidores continuam a perceber os produtos com baixo teor de álcool como sendo de qualidade inferior, especialmente no caso do vinho, diz a IWRS.