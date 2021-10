Dia do dentista: é necessário continuar tratamentos mesmo durante a pandemia

Neste domingo (03) é celebrado o “Dia Mundial do Dentista”. Mesmo durante a pandemia de Covid-19, é essencial que a população continue visitando o dentista regularmente e siga com os tratamentos odontológicos. A professora do curso de odontologia da Unopar, Mayara Martin Fernandes, explica que deixar os cuidados com a saúde bucal pode ser extremamente prejudicial para o organismo.

Uma pesquisa realizada com mais de 330 mil dentistas brasileiros apontou que o número de consultas odontológicas na rede pública do Brasil caiu 80% desde o início da pandemia do coronavírus. Segundo o estudo realizado por equipes de Pelotas (RS), os pacientes só procuraram os dentistas quando o caso era urgente.

“Isso é extremamente prejudicial, pois doenças bucais como gengivite e periodontite ou vícios como o tabagismo, por exemplo, podem gerar uma inflamação sistêmica que vai além da boca, podendo ocasionar problemas pulmonares e cardíacas. Portanto, é essencial manter a saúde bucal, ainda mais no atual cenário que vivemos hoje com a pandemia de Covid-19”, explica a especialista.





Atendimento odontológico gratuito

Na clínica de odontologia da Unopar, que atende gratuitamente à população de Londrina e região, todos os protocolos sanitários para garantir a segurança dos pacientes, alunos, professores e outros servidores estão sendo seguidos.





Nos atendimentos odontológicos, os alunos, professores e profissionais usam os equipamentos de proteção, como: máscaras, gorros, óculos de proteção, jalecos descartáveis, protetor facial, luvas descartáveis e fazem higienização das mãos, limpeza e desinfecção da superfície do equipamento odontológico, esterilização dos materiais odontológicos, calçados fechados, aferem temperatura na entrada da clínica e adotam outras medidas de biossegurança.





A clínica da Unopar atende gratuitamente a população em geral, idosos, bebês, crianças, adolescentes, e portadores de necessidades especiais, onde são realizados procedimentos como extração de terceiros molares inclusos, extrações em geral, próteses, restaurações, canal e limpeza dentária. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, mediante agendamento prévio que pode ser feito pelo telefone (43) 3371-7767.