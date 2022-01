Em Maringá, mais de 50% dos adolescentes estão vacinados com a segunda dose

O ano de 2022 começou registrando 51% dos adolescentes vacinados com as duas doses da vacina contra a covid-19 em Maringá. Na última semana do ano de 2021, 4.912 pessoas foram vacinadas com a 2ª dose (3.758 adolescentes entre 12 e 17 anos).

Além disso, foram 307 vacinados (94 adolescentes entre 12 e 17 anos) vacinados com a 1ª dose e 9.523 com a 3ª dose.

Maringá tem 355.864 pessoas vacinadas com pelo menos uma dose da vacina contra Covid-19. São 317.385 vacinados com a 2ª dose + 9.542 com a dose única, totalizando 326.927 imunizados.