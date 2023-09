Entenda o que é Mounjaro, remédio usado no emagrecimento aprovado pela Anvisa

O medicamento Mounjaro, da farmacêutica Eli Lilly, foi aprovado nesta segunda-feira (25) pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para o tratamento de diabetes tipo 2.

O injetável é também utilizado de forma off-label, ou seja, para uma finalidade diferente da indicada em bula, para perda de peso. Ele integra o grupo de "canetas emagrecedoras" no Brasil.



No último ano, o antidiabético Ozempic, da Novo Nordisk, viralizou no TikTok após alardearem seu bom resultado para a perda de peso. Já aprovado pela Anvisa para o tratamentos de diabetes, o medicamento enfrentou problemas de abastecimento nas farmácias do país.



Os três medicamentis simulam efeitos de hormônios intestinais que atuam na sensação de saciedade e no metabolismo do corpo humano. A diferença é que o Mounjaro, nome comercial da tirzepatida, imita a ação do peptídeo semelhante a glucagon 1, ou GLP-1, e o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose; já Ozempic e Wegovy simulam apenas o GLP-1.





Um estudo publicado no The New England Journal of Medicine comparando essas drogas descobriu que o uso de tirzepatida leva a reduções maiores nos níveis de açúcar no sangue e a uma perda de peso maior que os outros produtos.



Para a dosagem de 15 mg, a redução registrada foi, em média, de 22% do peso corporal. Para a semaglutida, a média é uma redução de 15% do peso.



Uma análise apresentada no último Congresso Europeu de Obesidade, em Dublin (Irlanda), destrinchou os efeitos do medicamento para o tratamento da obesidade utilizando dados de um estudo de 2022 patrocinado pela Eli Lilly, farmacêutica responsável.



O trabalho mostrou que pessoas com o IMC (índice de gordura corporal) maior tiveram um emagrecimento mais acentuado no decorrer de 72 semanas, tempo estimado pelo estudo original para atingir o chamado platô (quando o paciente em tratamento para obesidade para de perder peso).



Considera-se que o indivíduo atingiu o platô quando perde menos de 5% do peso corporal num período de 12 semanas.

