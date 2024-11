Estados brasileiros registram falta ou abastecimento irregular de, ao menos, 12 tipos de vacinas

Ao menos 12 tipos de vacina estão em falta ou com estabelecimento irregular em diferentes estados brasileiros, de acordo com as secretarias estaduais de saúde. Dentre os principais imunizantes sem estoque estão os de varicela, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche) e Covid.





A reportagem questionou às secretarias de todos os estados sobre possíveis desabastecimentos de imunizantes.





O relato de irregularidade no recebimento foi comum à maioria dos estados, com exceção de Ceará e Roraima, que afirmaram não haver falta. Já as secretarias de saúde estaduais do Acre, Rondônia e Amapá foram procuradas, mas não responderam até a publicação da reportagem.





No fim de outubro, os estoques de vacinas contra Covid do SUS estavam zerados em 18 estados, segundo levantamento da Folha de S.Paulo. O resultado se deu por imunizantes vencidos, redução das entregas a estados e municípios e, de acordo com especialistas, da desorganização do Ministério da Saúde.





Procurada, a pasta não respondeu até a publicação do texto. Em ocasião anterior, o ministério negou falta de vacinas contra Covid e afirmou que concluiu recentemente a distribuição de 1,2 milhão de doses atualizadas a todos os estados e Distrito Federal, regularizando os estoques. O ministério disse ainda que um novo pregão para adquirir 69 milhões de doses para os próximos dois anos foi concluído.





Devido à situação, estados com problemas no estoque têm aplicado a vacina pentavalente (indicada para prevenir a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae B) no lugar da DTP e a tetraviral (contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela), em alguns casos, para substituir o imunizante contra varicela. De acordo com as secretarias, as substituições seguem recomendação da pasta da saúde.