Após desenvolve osteoporose por vício em refrigerante, gamer diz que agora 'passa longe da bebida'

Para manter sua posição no topo do ranking global do jogo Free Fire, o gamer Neto Silva, 21, tinha como hábito diário beber até três litros de refrigerante com café e energéticos para conseguir ficar 18 horas acordado. Porém, essa rotina nada saudável acabou por render ao atleta o diagnóstico precoce de osteoporose.





A doença consiste em um enfraquecimento dos ósseos, o que possibilita mais fraturas. Segundo o R7, foi durante uma corrida que ele percebeu que algo estava diferente. Logo nos primeiros passos, começou a sentir dificuldades em firmar os pés no chão e sentia dores nas costelas.

Ele foi ao hospital e por lá foi constatado que faltava cálcio no organismo. Ele não tinha histórico de problemas desse tipo.