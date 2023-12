Glaucoma é a doença é a maior causa de cegueira irreversível do mundo

Entre os dias 7 e 15 de dezembro, quem for aos cinemas de 125 cidades do Brasil assistirá a filme de 29 segundos com alerta sobre os riscos do glaucoma, causa mais comum da cegueira irreversível no mundo.





A campanha da SBG (Sociedade Brasileira de Glaucoma) quer mostrar a importância dos exames preventivos com oftalmologista.

"A ideia da campanha nos cinemas é mostrar o que pode se perder ao deixar a doença avançar. Infelizmente, no glaucoma a perda de visão é definitiva. No cinema, que é uma arte tão querida por todos, onde vemos imagens belíssimas, o paciente com a visão ruim, não consegue aproveitar. Então quisemos chocar as pessoas. Quase 150 mil pessoas serão impactadas por essa ação e o objetivo é informar que existe essa doença e fazer com que as pessoas procurem o oftalmologista para iniciar o tratamento o mais cedo possível”, disse o presidente da SBG, Roberto Galvão Filho.





Apesar de ser a mais comum causa de cegueira o glaucoma ainda é desconhecido por grande parte da população.

Segundo uma pesquisa realizada por oftalmologistas ligados à SBG, com 1.636 indivíduos, 90% ignoravam que já apresentavam sinais de risco da doença. As estimativas da SBG mostram que 2,5 milhões de pessoas vivem com a doença no país.