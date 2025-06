Hospital Mater Dei deve atender pacientes da UPA Jardim do Sol ainda em Junho

Após meses de espera, a transferência dos atendimentos da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, na zona oeste de Londrina, para a estrutura do antigo Hospital Mater Dei, na área central, vai sair do papel. A mudança deve ser feita em até 30 dias, sendo que a expectativa é de que o serviço esteja à disposição até o final deste mês de junho. O contrato de locação deve ser assinado nesta terça-feira (03). A transferência é necessária para que as obras na unidade da zona oeste possam ser iniciadas.





A informação foi confirmada pelo prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), e pela secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, durante a apresentação do plano de contingência e enfrentamento das doenças respiratórias no final da manhã desta segunda-feira (02).





O prefeito destacou que todas as “arestas” foram aparadas com a Iscal (Irmandade da Santa Casa de Londrina) para que a mudança pudesse acontecer. A expectativa, segundo ele, é de que a transferência aconteça em, no máximo, 30 dias, quando os atendimentos já devem começar na nossa estrutura, que fica na Rua Senador Souza Naves.





Ele detalhou que esse é um passo muito importante em razão do momento de enfrentamento às doenças respiratórias. “Além de fazermos a transferência e melhorar as condições de atendimento, nós também vamos ampliar serviços”, aponta.





AUMENTO DO NÚMERO DE CONSULTAS





De acordo com o planejamento do município, a transferência vai possibilitar que o números e consultas saia de 30 para 48 por hora, passando de 9 para 12 médicos. Além disso, a unidade também vai contar com mais consultórios clínicos, leitos e poltronas de observação. “No nosso entendimento, a gente vai ter uma melhora muito grande”, promete.





Amaral destacou que, em 2019, a unidade fazia cerca de 350 atendimentos por dia. Agora, o número saltou para quase 800. “As estruturas de saúde de Londrina não suportam mais”, aponta. Segundo ele, a mudança vem para trazer conforto para os pacientes e para a equipe, além do aumento dos atendimentos.





A transferência é necessária para que a reforma da atual estrutura da UPA do Sol saia do papel. Em entrevista concedida em maio, a secretária de Saúde informou que a licitação atual contempla apenas a obra, como a fundação, sendo que as demais necessidades não foram abarcadas no contrato. O objetivo, segundo ela, é reformar a unidade de maneira integral. Para isso, será lançada uma licitação complementar para contratar o restante dos serviços.





A UPA foi inaugurada em 2015, porém, com poucos meses de uso já apareceram os primeiros problemas estruturais, com rachaduras, situação que piorou nos últimos anos