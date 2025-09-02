Hospital Universitário da UEL oferece assistência especializada em endometriose

Os sintomas implicam em significativo prejuízo à qualidade de vida das pacientes. A condição pode causar: dor crônica no abdômen, especialmente durante o período menstrual; cólicas menstruais intensas; dor durante as relações sexuais; alterações intestinais, como dor para evacuar e sangramento e dificuldade para engravidar.

Segundo o ginecologista Francisco Lopes, responsável pelo Serviço, a condição afeta aproximadamente 10% das mulheres em idade reprodutiva, representando uma das principais causas de dor pélvica crônica e infertilidade. No Brasil, estima-se que cerca de 7 milhões de mulheres convivam com esta condição.

A endometriose é uma condição ginecológica inflamatória crônica caracterizada pelo desenvolvimento do tecido que, normalmente, reveste o interior do útero, fora da cavidade uterina.

O serviço foi estabelecido seguindo diretrizes nacionais e internacionais para o tratamento da endometriose, integrando diferentes especialidades médicas para proporcionar um cuidado integral.

Desde março deste ano o Hospital Universitário da UEL ( HU-UEL ) conta com um Ambulatório especializado no diagnóstico e tratamento da endometriose. Localizado no AEHU (Campus), foi idealizado com o objetivo de oferecer atendimento multidisciplinar e especializado para mulheres portadoras desta condição complexa.

O Ambulatório

O ambulatório conta com uma equipe multiprofissional especializada. “A abordagem multidisciplinar é fundamental, pois a endometriose pode acometer diferentes órgãos e sistemas, exigindo expertise de várias especialidades para um tratamento adequado e completo”, apontou Francisco Lopes.





O Serviço prioriza técnicas minimamente invasivas em sua abordagem, reduzindo o trauma cirúrgico e tornando a recuperação mais rápida e com menor tempo de internação. São cerca de 70 pacientes atendidos por mês, e em torno de 12 cirurgias no mesmo período.

Entre as pacientes beneficiadas pelo serviço está Samantha Cavalarini Silva, de 31 anos. Há três anos ela foi diagnosticada com a condição: “Eu sempre tive cólicas normais, mas nunca me preocupei e nem tinha conhecimento sobre endometriose. Quando procurei o Pronto Atendimento foi por conta de um pico de dor muito forte. Iniciando o acompanhamento em uma Unidade Básica de Saúde”, disse.





Na sequência, a UBS a encaminhou para o tratamento especializado no Ambulatório do AEHU diante da necessidade de intervenção cirúrgica, “quando passei pelas consultas no Ambulatório fiquei muito mais tranquila e satisfeita em relação à cirurgia”, revelou Silva, que segue se recuperando rapidamente e sem complicações, um mês após o procedimento.

A estruturação do serviço seguiu um modelo de centro de referência, onde pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de endometriose recebem avaliação completa, desde o diagnóstico até o tratamento cirúrgico quando necessário.





O atendimento que tem sido voltado à regulação da demanda interna represada, em breve será aberto para outros serviços. Para ter acesso ao Ambulatório, a paciente deve ser encaminhada por uma UBS ou pelas Secretarias Municipais de Saúde (SMSs). O agendamento ocorre por meio do Sistema de Regulação (Sisreg), conforme disponibilidade e prioridade clínica.

