Liberada dose da reforço da Janssen para população em geral de Londrina

O secretário municipal de Saúde de Londrina liberou, no início da tarde desta sexta-feira (10), a segunda dose da vacina da Janssen para a população em geral, com 45 anos ou mais. Esta é a dose de reforço do imunizante, que foi lançado inicialmente como inoculante de dose única contra o Sars-CoV-2, vírus que provoca a Covid-19.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A dose de reforço é destinada àqueles que completaram 60 dias da primeira dose, avisa o secretário nas redes sociais. Quem estiver dentro do prazo, deve fazer o agendamento no site da Prefeitura de Londrina.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“Fique atento não perca tempo, agende imediatamente seu horário em uma das nossas salas de vacina”, finaliza o secretário.