Londrina aplicou cerca de 92 mil doses da vacina contra gripe desde abril

Desde o começo da campanha de vacinação contra a gripe em Londrina, iniciada em 4 de abril, foram aplicadas 92.435 doses. Os dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira (19), pela Secretaria Municipal de Saúde. Só no domingo (18) foram feitas 252 aplicações do imunizante para o público presente na Feira da Saul Elkind, zona norte.





Atualmente, a vacina contra a gripe está liberada para toda população com idade a partir dos 6 meses. Antes da ampliação do público-alvo, que ocorreu no dia 10 de maio durante o Dia D de Multivacinação, a campanha era exclusiva para os grupos prioritários da cidade, estimado em 155.702 pessoas com maior risco para contrair a doença e desenvolver complicações graves.

Dentre esses grupos prioritários, 53.980 doses contra a gripe foram aplicadas em crianças menores de seis anos, gestantes e idosos. Outras 30.888 doses foram aplicadas na população geral, e 7.567 doses para os demais grupos, que incluem trabalhadores da saúde, professores, pessoas com deficiência ou doenças crônicas, entre outros. Considerando somente os grupos prioritários da campanha, a cobertura vacinal contra gripe ainda não atingiu 40%.





A diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Fernanda Fabrin, confirmou que a cobertura vacinal entrou em queda nos últimos anos, principalmente a partir de 2021. Entre 2019 e 2020, a cobertura do público-alvo da campanha contra a gripe superou 90%. “Em 2021 essa queda refletiu em cobertura de apenas 72% do público-alvo que deveria ser vacinado. E ao longo dos últimos anos a gente percebe ainda mais a queda. Ano passado, atingimos 55% de cobertura. Hoje a vacina está disponível para toda população, mas é preciso que as pessoas se conscientizem de que a vacina vem para evitar as formas graves, que incluem internações e até óbitos. Com a vacina a pessoa pode até ficar doente, mas os riscos de complicações são muito menores”, ressaltou.

A dose contra a gripe é atualizada anualmente para proteger contra as três cepas de influenza que mais circularam no hemisfério sul. Na rede pública, o imunizante adquirido e distribuído pelo Ministério da Saúde combina a proteção contra três cepas: H1N1 e H3N2, ambos influenza A, e B linhagem Victoria.





Alerta sobre a gripe

O último Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado na quinta-feira (15), trouxe um alerta sobre a influenza A, que já ultrapassa a Covid-19 como principal causa de mortalidade por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) entre os idosos. Os dados também indicam que a doença é uma das três principais causas de óbitos por SRAG em crianças pequenas, somando-se ao VSR (Vírus Sincicial Respiratório) e o rinovírus.





Ainda de acordo com o levantamento semanal da Fiocruz, o Paraná é uma das 15 unidades da Federação que apresentam incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo.





Para receber o imunizante contra a influenza e demais doenças contempladas pelo Calendário Nacional de Vacinação, basta comparecer em qualquer UBS (Unidade Básica de Saúde), tendo em mãos um documento de identificação com foto, como RG ou CNH. E, se possível, a caderneta de vacinação, porém esse documento não é obrigatório. As salas de vacinação das UBSs da área urbana atendem de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30.