Londrina atinge 1.965 óbitos pelo novo coronavírus

Com a morte de uma mulher de 73 anos, Londrina chegou à marca de 1.965 óbitos em decorrência do novo coronavírus neste sábado (28). Ela foi internada em hospital público em 25/08, com swab positivo para coronavírus em 19/08, morreu na sexta-feira (27) e tinha comorbidades. Os dados da secretaria municipal de Saúde foram atualizados às 16h36 e divulgados às 17h32.

A Pequena Londres registrou mais 213 casos confirmados, que agora são 74.722.



Entre os 878 casos ativos, 768 se encontram em isolamento domiciliar. Dos 110 internados, 58 estão na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Há mais 31 curados, que são 71.879.